Bombeiros batem recorde de recolha de equipamentos elétricos usados durante a pandemia

Os bombeiros portugueses atingiram um máximo histórico de recolha de pilhas e equipamentos eléctricos usados em 2020, durante a pandemia, no âmbito da campanha “Quartel Electrão”, alcançando um total de 2.029 toneladas.

Este é o valor mais alto registado nas cinco edições desta iniciativa do Electrão – Associação de Gestão de Resíduos. O resultado mais próximo foi registado na campanha de 2011, ano em que foram recolhidas 1.802 toneladas de pilhas e equipamentos eléctricos usados.

Nos primeiros três meses de 2020 as recolhas rondaram as 113 toneladas por mês, em média. Os valores decresceram para as 68 toneladas em Abril, como consequência do confinamento, mas voltaram a subir logo em Maio, registando um crescimento até ao final do ano com valores a ultrapassarem as 200 toneladas. Em novembro, o último mês da campanha, atingiu-se o pico com os quartéis a reunirem globalmente, nesse mês, 277 toneladas.