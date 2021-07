Bombeiro fica em estado grave devido a “golpe de calor”

Um elemento dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves ficou, esta sexta-feira, em estado grave, na sequência de um “golpe de calor”, avança o Jornal do Ave.

De acordo com aquela publicação, que cita o comandante da corporação, tudo terá acontecido na sequência do combate a um incêndio, no lugar de Chãos, em Roriz. O bombeiro ferido terá se sentido mal e ficado inanimado.

Foi prontamente socorrido pelos colegas e levado para o Hospital de Guimarães.

O socorro contou com o apoio da SIV de Santo Tirso.