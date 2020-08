O bom tempo está de regresso, depois da passagem da depressão Ellen por território português.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até ao final do mês de agosto está previsto tempo de verão.

Em Vila Nova de Famalicão as temperaturas vão andar entre os 29 e os 33 graus, sendo que o sol vai ser uma constante até dia 31.

Pode conferir a previsão ao detalhe aqui.