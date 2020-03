Bolsas de estudos seguem por transferência bancária

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai atribuir 267 bolsas de estudo aos jovens famalicenses que frequentam o ensino superior, o que representa um esforço financeiro municipal no valor de 167 mil euros. Os apoios oscilam entre os 1100 euros e os 500 euros.

Anualmente a Câmara Municipal realiza uma sessão para a entrega das bolsas de estudo, mas este ano o apoio será atribuído através de transferência bancária. O Município informa, ainda, que na sequência do Plano de Contingência do município, a Casa da Juventude se encontra encerrada ao público, sendo que o atendimento é realizado via telefone, de segunda a sexta, no horário 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.