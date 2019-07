Boccia Luís Silva campeã

A Associação de Boccia Luís Silva esteve presente no Campeonato Nacional de Pares e Equipas, última prova do calendário desportivo da época 2018-2019, que teve lugar no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo – Paredes, juntamente com mais 25 clubes/instituições e 200 atletas, O par Famalicense constituído por Luís Silva (capitão)/Vânia Pinheiro e Ana Talaiao/Baldomero Talaia, conquista assim o lugar mais alto do pódio.

A associação famalicense venceu todas as suas partidas onde somou 33 pontos marcados e 0 sofridos, arrebatando assim mais um título.

A participação ficou a cargo do treinador Pedro Oliveira, que no seu primeiro ano garantiu a subida à 1ª divisão do par famalicense que depois de uma longa ausência desta competição volta assim ao escalão mais alto do boccia nacional.

O atleta/treinador famalicense Luís Silva está super orgulhoso da época que termina com 5 podido em 7 possível, garante que foi uma época fantástica a todos os níveis dedicando-a a todos o seus apoiantes/patrocinadores e em especial a sua esposa que luta diariamente com ele para que isto fosse possível.