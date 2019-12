Bloco quer obras em três unidades de saúde de Famalicão

O Bloco de Esquerda entregou, na Assembleia da República, uma pergunta ao Governo, sobre os cuidados de saúde primários no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Ave, em Vila Nova de Famalicão.

Os bloquistas pretendem que o Ministério da Saúde esclareça se vão ser efetuadas obras de beneficiação e ampliação da unidade de Famalicão, na Avenida 25 de Abril; se na USF Antonina, em Requião, vão ser realizadas obras de adaptação e beneficiação; e se está prevista a construção da nova unidade de saúde em Joane.

O Bloco de Esquerda pretende aferir «se estas obras vão ser efetuadas, de modo a que a população servida por estas unidades possa ter acesso a cuidados de saúde de proximidade em instalações consentâneas».

Esta tomada de posição acontece depois de uma reunião com a direção do ACES do Ave, na qual esteve José Maria Cardoso, deputado eleito pelo circulo eleitoral de Braga, e Raquel Azevedo, dirigente concelhia e distrital.