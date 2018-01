BLOCO DE ESQUERDA CONTRA ENCERRAMENTO DA LOJA CTT EM RIBA D’AVE

Horas depois de revelada a intenção da administração dos CTT encerrar o posto de Riba d’Ave, o Núcleo do Bloco de Esquerda daquela vila emitiu um comunicado onde condena o ato e apela à união de todos para evitar o fecho da estação.

O partido diz que “o anúncio dos encerramentos do balcão em Riba de Ave, vem confirmar, que o objetivo do PSD/CDS, foi favorecer os grandes interesses económicos em prejuízo das populações e do interesse público” e lembra que “propôs, em dezembro passado, a Assembleia da República aprovasse uma recomendação ao Governo para que “inicie o processo de recuperação do controlo e gestão do serviço postal universal por parte do Estado, através do resgate da concessão do serviço público dos Correios e da sua rede pública aos CTT (…) esta recomendação teve os votos contra de todos os partidos”.

Horas depois de revelada a notícia que dava conta da intenção da administração dos CTT fechar 22 lojas do país, os responsáveis da empresa confirmaram essa vontade de encerrar os postos, explicando que se trata de uma decisão fruto de uma restruturação que está a ser feita.