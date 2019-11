Bloco de Esquerda apresenta projeto para acabar com portagens na A28

Foi apresentado, na Assembleia da República, pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, um projeto resolução para acabar com as portagens na A28.

“O Bloco de Esquerda opôs-se, desde o primeiro momento, à aplicação do princípio do utilizador-pagador nas autoestradas, sempre que houvesse prejuízos para a mobilidade das populações, como é o caso da A28. Assim sendo, o Bloco de Esquerda já apresentou na Assembleia da República diversas propostas contra as portagens, durante os governos PSD/CDS e PS, as quais foram chumbadas por uma maioria negativa de deputadas e deputados destas três forças políticas”.

A alternativa defendida pelo Bloco de Esquerda “assenta nos princípios da solidariedade e da defesa da coesão social, da promoção da melhoria das acessibilidades territoriais, como instrumento essencial de uma estratégia de desenvolvimento sustentável e na consagração do direito à mobilidade como estruturante de uma democracia moderna”.

Fonte: Rádio Alto Minho