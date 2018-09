Blaya e Bárbara Bandeira vestem roupa de jovem estilista famalicense

Tem 20 anos, nasceu na vila de Riba d’Ave, mora em Delães, e chama-se Ana Sofia Sampaio. É ela a responsável pelas roupa que vemos, por exemplo, no mais recente videoclip de Blaya.

A estilista dedica-se, nos seus tempos livros, a criar peças de roupas para alguns artistas. Para além da autora do hit “Faz Gostoso”, Ana Sofia Sampaio foi também responsável pelo guarda-roupa de Bárbara Bandeira, uma das mais recentes revelações da música portuguesa, nos concertos que deu nos festivais Rock in Rio, em Lisboa, e no Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

Esta jovem famalicense que promete “dar cartas” no mundo da moda, frequentou o curso de modelista de vestuário na Didaxis e conseguiu nota máxima na prova de aptidão profissional. Neste momento encontra-se a estudar Design de Moda no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.