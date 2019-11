Bilhetes para Pedro Abrunhosa em Famalicão esgotados

Já se encontram esgotados os bilhetes para o espetáculo de Pedro Abrunhosa, inserido na 13.ª edição dos Encontros Mário Cesariny.

A iniciativa, que todos os anos homenageia um dos principais representantes do Surrealismo português, conta com uma programação vasta com destaque para o espetáculo “O Amor é o que nos resta do sagrado” do músico Pedro Abrunhosa , esta quinta-feira, dia 28, às 21h30.

Os cerca de 170 lugares disponíveis para este espetáculo esgotaram pouco tempo depois deste ser sido anunciado nas redes sociais.