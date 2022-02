Bilhetes para o Sporting x Famalicão a partir desta quarta-feira

O parque infantil do Jardim de Infância de Cabeçudos foi totalmente remodelado. Foram substituídos equipamentos e o piso do espaço de jogo e recreio. Da nova instalação de recreio e divertimento para as crianças faz parte uma torre com escalada e escorrega, “mola helicóptero“ e “mola motorizada”, além de pavimento de segurança e vedação tipo bekaert.

A Junta de Freguesia de Esmeriz e Cabeçudos garante, assim, «um novo espaço de lazer e recreio às crianças do jardim de infância de Cabeçudos, contribuindo, deste modo, para ajudar a potencializar o seu desenvolvimento integral», escreve a autarquia local numa publicação nas redes sociais.