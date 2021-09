Concerto de Fernando Daniel em Famalicão: Bilhetes a partir desta segunda-feira

Os bilhetes para o espetáculo de Fernando Daniel podem ser reservados a partir desta segunda-feira e até quinta, na Casa da Juventude de Famalicão, entre as 9h00 e as 18h00. O cantor vai atuar em Famalicão no dia 11 de setembro, pelas 21h30, no Parque da Devesa, no âmbito do “Famalicão Youth Fest”, promovido pelo pelouro da juventude da Câmara Municipal.

No momento da realização da reserva dos ingressos, é necessário ceder-se o nome completo e contactos telefónicos de todos os elementos. Cada pessoa pode levantar até quatro bilhetes.

Depois da reserva, o levantamento do ingresso deve realizar-se no dia do espetáculo, no Parque da Devesa, entre as 18h30 e as 20h00.

As reservas não levantadas ficam disponíveis entre as 20h00 e as 21h00 do dia do evento.