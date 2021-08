Já esgotaram os bilhetes para o Famalicão x Sporting deste sábado (20h30).

Os últimos ingressos foram vendidos ao início da manhã desta sexta-feira.

Apesar das informações recentes, avançadas pela Direção Geral da Saúde, este encontro ainda vai contar com uma limitação do público a 33% da lotação do estádio. Estima-se que, na próxima jornada, todos os estádios estejam preparados para aumentar a lotação conforme anunciado pelo governo.