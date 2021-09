Já esgotaram os bilhetes para ver ao vivo Fernando Daniel, em concerto no Parque da Devesa, no próximo sábado, dia 11 de setembro.

A reserva de bilhetes começou esta segunda feira e deveria durar até pelo menos quinta, contudo, os 900 lugares disponíveis esgotaram em menos de duas horas.

Todos os que conseguiram reserva devem levantar o bilhete no dia do espetáculo, no Parque da Devesa.