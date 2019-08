Bilhetes à venda: F.C.Famalicão quer assinalar os 88 anos com vitória em Guimarães

O Futebol Clube de Famalicão, que assinala nesta quarta-feira 88 anos de existência, já colocou à venda os ingressos para o jogo da terceira jornada da Liga NOS, frente ao Vitória de Guimarães.

O encontro está marcado para as 9 da noite deste domingo, os ingressos têm o custo de 10,00€ só bilhete e 15.00€ bilhete + autocarro.

Eles podem já ser comprados na nova loja do clube, no centro da cidade, sendo que até ao final do dia desta quarta-feira a venda é exclusiva a sócios.