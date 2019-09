Bike Tour Tiago Machado a 27 de outubro

A décima edição do Bike Tour Tiago Machado já tem data. Esta jornada solidária acontece a 27 de outubro e, para além do habitual passeio de bicicleta, incluirá, pela primeira vez, uma caminhada também aberta à participação de todos.

Dez anos depois, o Bike Tour Tiago Machado regressa às origens, com partida programada para a freguesia de Vale São Martinho, localidade de onde arrancou a primeira edição e cuja Junta de Freguesia apoia a iniciativa, assim como vários parceiros, incluindo a Associação de Ciclismo do Minho.

O X Bike Tour Tiago Machado é uma oportunidade para pedalar com o ciclista famalicense Tiago Machado (que representa a equipa do Sporting – Tavira) e com outros atletas de renome nacional.

O percurso do passeio tem uma extensão de 18 quilómetros (dificuldade baixa), enquanto a caminhada tem 6 kms (dificuldade baixa).

Os participantes no Bike Tour Tiago Machado habilitam-se ao sorteio de vários prémios e a associação para qual reverterá a verba angariada será anunciada oportunamente.

As inscrições abrem brevemente em www.acm.pt.