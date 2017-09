BICICLETAS BUÉ DISTINGUIDAS COM PRÉMIO NACIONAL

O projeto de Bicicletas Urbanas Ecológicas (BUÉ), da Associação juvenil YUPI, foi distinguido com o prémio de Mobilidade Nacional, na categoria de Ativismo e Intervenção Social na edição de 2017 do Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta”, cuja organização esteve a cargo da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas (FPCUB), no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade.

As BUÉ estão disponíveis para para utilização diária pelos famalicenses, entre as 7 e as 24 horas, a partir de um posto automático localizado na central de camionagem, bastando para tal inscrever-se, em qualquer sábado, das 10 às 12 horas, na sede da YUPI (central) recebendo um cartão pelo preço de 15€/ano ou 10€/semestre para utilizações ilimitadas.

Saiba mais em bicicletasbue.pt.