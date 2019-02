Biblioteca Municipal bate recorde de leitores

Segundo dados do Relatório Estatístico Anual de 2018, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco registou mais leitores inscritos, mais visitas e mais participantes.

A Biblioteca (incluindo os cinco polos de leitura nas freguesias e a biblioteca itinerante) registou um aumento de 726 novos leitores inscritos, passando de 16.587 em 2017, para os 17.313. Mas as visitas foram muitas mais. No ano passado contaram-se 84 mil, no ano anterior tinham sido 78.335 pessoas. O aumento é de quase seis mil pessoas.

Deste número, existem os estudantes que utilizam o horário alargado da Biblioteca (das 19h30 à meia noite). Em 2017 foram cerca de 2 mil, no ano passado registaram-se 2.260 estudantes.

Também no âmbito das atividades realizadas no serviço educativo e cultural, o relatório aponta para um aumento de mais de mil participantes em relação a 2017, passando dos 18.833 para os 19.929.

Em relação a estas subidas, o presidente da Câmara Municipal revela que «são números que nos deixam muito satisfeitos e que revelam bem a dinâmica e a capacidade de renovação e inovação da Biblioteca Municipal, que tem sabido conquistar ano após ano novos leitores e novos visitantes, através das suas atividades, contrariando até uma tendência nacional, que demonstra uma quebra no número de utilizadores inscritos e de visitas às bibliotecas públicas».