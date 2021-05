Biblioteca fecha para obras, disponibilizado serviço de leitura no centro social e paroquial de Santo Adrião

A perspetiva da Câmara Municipal de Famalicão é que a Biblioteca Camilo Castelo Branco entre em obras no mês de junho, intervenção que se prolongará até final de 2022. Para que os cidadãos do centro da cidade não fiquem sem espaço de leitura, a Câmara estabeleceu um protocolo com a Paróquia de Santo Adrião, para a cedência de uma sala no centro social e paroquial (junto à matriz nova) que irá receber o serviço de leitura infanto-juvenil e de adultos.

Os famalicenses residentes nas freguesias poderão utilizar os polos locais. Quando as obras da Central de Camionagem estiverem concluídas, haverá também uma sala de estudo que poderá servir os estudantes.

O vereador da Cultura, Leonel Rocha, realça a importância das obras na Biblioteca Camilo Castelo Branco, para melhor adequar o espaço aos serviços prestados.

O autarca sublinha, também, que o protocolo com a paróquia de Santo Adrião tem por objetivo disponibilizar um serviço de leitura no centro da cidade.