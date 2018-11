Biblioteca de Famalicão lança iniciativa para “Pais IN/formados”

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco vai promover um conjunto de sessões informativas, dirigidas a pais e encarregados de educação, intitulada “Pais IN/Formados”. Dinamizadas por psicólogos, as sessões pretendem ajudar os pais na sua missão de educadores, fornecendo-lhes informação, orientação e aconselhamento sobre diversas temáticas ligadas à criança e ao jovem, tais como, birras, pré-adolescência, dependências, bullying, entre outras.

A primeira sessão realiza-se já no próximo dia 6 de dezembro e é subordinada ao tema “Pais de Cabelos em pé! Pré-adolescência, e agora?”, contando com a dinamização da psicóloga Cristina Faria. As inscrições já se encontram abertas através do telefone 252312699 ou do email mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org e são gratuitas, sujeitas a confirmação.

Para 2019, estão agendadas mais duas sessões. No dia 15 de março o tema da sessão será “Birras: o meu filho desafia-me, e agora?” e será dinamizada pelo psicólogo Paulo Coelho. Para 31 de maio está agendada uma sessão com um tema bem pertinente e muito atual que é “Socorro, tenho um youtuber lá em casa!” e será dinamizada pela psicóloga Maria Ribeiro.

A iniciativa, que conta com a parceria da Clínica de Desenvolvimento – MIM (Braga) e do seu grupo clínico de psicólogos especializados, pretende ser um espaço de partilha para pais, educadores e profissionais na área da educação e decorrerá na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em horário pós-laboral, das 18h30 às 20h.

Os principais objetivos do projeto Pais in/formados são os de proporcionar aos pais/educadores um espaço de partilha de reflexões e experiências; promover a autoestima e o sentido de confiança nos pais; promover e potenciar a comunicação entre pais e filhos e ajudar os pais a lidar com os comportamentos e hábitos das crianças e jovens.

O projeto conta com a parceria da FECAPAF – Federação Concelhia das Associações de Pais de Famalicão, que colaborará na divulgação das sessões informativas junto das Associações de Pais do concelho de Vila Nova de Famalicão.