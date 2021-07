Biblioteca de Famalicão abre temporariamente no Centro Cívico

O edifício da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco encontra-se em obras de requalificação e ampliação. Devido à empreitada, o espaço está fechado e os serviços e atividades da biblioteca foram retomados no Centro Cívico de Famalicão, de forma temporária e provisória.

Aqui, existe uma sala para consulta e leitura e uma zona para a secção de periódicos, onde são disponibilizados para consulta os jornais e as revistas. Adicionalmente, o centro acolhe ainda dois postos públicos para acesso à internet. O atendimento ao público desenrola-se das 10 horas às 19h30, segunda-feira e sexta-feira, também no centro.

No edifício do Arquivo Municipal Alberto Sampaio vai funcionar a secção do Fundo Local, uma zona especializada onde está reunida a documentação e as publicações referentes à história e à memória do concelho. Este espaço pode ser acedido de segunda a quinta-feira, das 9h30 às 13 horas e das 14 horas às 17h30, e à sexta-feira entre as 9h30 e as 11h30.

A Biblioteca Municipal, depois das obras, vai passar a apresentar novos espaços. O edifício vai apresentar uma sala para audiovisuais, uma sala de leitura informal para estudo de grupos, uma nova área para albergar o espólio de Eduardo Prado Coelho. Além das ampliações, que vão ser realizadas através da construção de um prolongamento do edifício, a biblioteca também vai ser remodelada e modernizada. A empreitada traduz-se num investimento de 1,6 milhões de euros e tem um prazo de execução de um ano.