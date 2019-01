Biblioteca Camilo Castelo Branco cativa bebés até aos 2 anos de idade

A Bébeteca, o espaço da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco de Vila Nova de Famalicão destinado a bebés até aos 2 anos de idade, retoma em 2019 as suas atividades com as “Letrinhas para Bebés” em mais de 25 sessões ao longo de todo o ano. A iniciativa é destinada aos berçários e creches do concelho (habitualmente duas quintas-feiras por mês) e às famílias (um sábado por mês).

Em Janeiro, irão decorrer três sessões de “Letrinhas para bebés” inspiradas no livro “Não abanem o barco”, de Sally Grindley. A obra conta a história de um gato que queria chegar ao aniversário do Burro Cenoura e pelo caminho, encontra montes de animais que lhe pedem para ir. Mas ele diz sempre: “Não abanem o barco!”. Os animais cada vez vão abanando mais e deixam o gato preocupado porque ele odeia água.

A primeira sessão acontece já no próximo dia 10 de janeiro (quinta-feira) e as outras duas a 24 de janeiro (quinta-feira) e a 26 de janeiro (sábado). As atividades decorrem na sala de leitura infantojuvenil, pelas 10h15, e têm entrada gratuita sujeita a inscrição e confirmação.

As restantes obras exploradas ao longo do ano são “Vamos à Caça do Urso” de Michael Rosen; “Viva o Peixinho” de Lucy Cousins; Capucinho Vermelho; “Não é uma Caixa”, de Antoinette Portis; “Oh, As Cores!” de Jorge Lujan; “Bentinho, Dentola, Dentão”de José Fanha; “Elmer e o Grande Dia” de David Mckee e o “Sonho de Neve”, de Eric Carle.

O espaço Bebéteca é um serviço da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco destinado a bebés até aos 2 anos de idade, devidamente acompanhados por um adulto responsável. Este espaço, especialmente pensado para esta faixa etária, dispõe de mobiliário colorido e de uma coleção de livros apropriada a este público, que permitem estimular, desde cedo, o gosto pela leitura e pelo livro transformando-o num objeto do quotidiano dos bebés.

A Bebéteca tem como missão motivar, desde cedo, as crianças para a linguagem oral e escrita de forma harmoniosa, envolvendo os bebés no contato com o livro impresso, através da leitura de histórias em voz alta, da exploração de imagens e do manuseamento dos livros.

A Biblioteca dispõe de uma programação vasta e diversificada para todas as faixas etárias, desde a tenra idade como é o caso da Bébeteca até à terceira idade com uma programação repleta de atividades e iniciativas promovidas ao longo do ano.

Programa para 2019

NÃO ABANEM O BARCO, DE SALLY GRINDLEY

Berçários e creches

10 e 24 de janeiro, 7 e 21 de fevereiro, 7 e 21 de março

Famílias

26 de janeiro

VAMOS À CAÇA DO URSO, DE MICHAEL ROSEN

Famílias

23 de fevereiro

VIVA O PEIXINHO, DE LUCY COUSINS

Famílias

23 de março

CAPUCHINHO VERMELHO, SEM AUTOR

Berçários e creches

4 e 18 de abril, 2 e 23 de maio, 6 e 20dejunho

Famílias

6 de abril

NÃO É UM ACAIXA, DE ANTOINETTE PORTIS

Famílias

18 de maio

OH, AS CORES!, DE JORGE LUJÁN

Famílias

15 de junho

DENTINHO, DENTOLA, DENTÃO, DE JOSÉ FANHA

Berçários e creches

10 e 24 de outubro, 7 e 21 de novembro, 5 de dezembro

Famílias

19 de outubro

ELMER E O GRANDE DIA, DE DAVID MCKEE

Famílias

16 de novembro

SONHO DE NEVE, DE ERIC CARLE

Famílias

14 de dezembro

Horário | 10h.15

INFORMAÇÕES

Telefone

252312699

E-mail

geral@bibliotecacamilocastelobranco.org

www.bibliotecacamilocastelobranco.org

www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/