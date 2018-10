Biblioteca assombrada atrai cerca de meia centena de crianças

Cerca de meia centena de crianças vai celebrar o Halloween na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, participando num conjunto diversificado de atividades que incluem jogos, oficinas, hora do conto e, para finalizar, uma visita (assustadora) ao depósito de publicações que estará decorado a rigor. Trata-se da quarta edição da “Biblioteca Assombrada”, que vai decorrer esta sexta-feira e sábado a partir das 20h30.

A diretora da Biblioteca Carla Araújo explicou à Cidade Hoje a atividade

A iniciativa que esgotou rapidamente as inscrições, tem, nos últimos anos, alcançado um grande sucesso entre os mais novos, criando uma relação de proximidade e cumplicidade entre as crianças, a biblioteca e os livros.

No dia 26 de outubro, sexta-feira, a atividade é dirigida ao público escolar, em concreto aos alunos do 3º ao 5º ano e, no dia 27 de outubro, sábado, é dirigida ao público geral para crianças dos 8 aos 10 anos. Ambas as sessões realizar-se-ão, das 20h.30 às 23h.30, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.