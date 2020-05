Biblioteca abre serviços de forma condicionada

Os serviços da Biblioteca Municipal começaram a funcionar de forma faseada e condicionada. Está a acontecer na Biblioteca Municipal e nos polos de leitura.

O atendimento presencial é só para a atividade mais urgente, no restante estão a receber livros/documentos que se encontrem em empréstimo domiciliário, para que lhes seja dado o devido tratamento de higienização e de quarentena a que estes documentos manuseados têm, obrigatoriamente de ficar sujeitos. Esta 1.ª fase será assegurada na modalidade “ao postigo”, à porta de entrada das bibliotecas, com todas as regras de higiene e distanciamento asseguradas.

A biblioteca estima que, a partir de 18 de maio, seja possível iniciar os empréstimos domiciliários sob reserva antecipada. Para usufruírem dos empréstimos domiciliários, os leitores terão que, previamente, consultar o catálogo bibliográfico online, em http://famalicaogib.bibliopolis.info/opac/, verificar a disponibilidade do documento que pretende requisitar, efetuar a reserva e por fim contactar a sua biblioteca, por telefone, para informar da data e horário, nos dois dias subsequentes, em que pretende recolher o documento. Esta 2.ª fase, será também assegurada na modalidade “ao postigo”, à porta de entrada das bibliotecas.

Depois de 1 de junho, data em que se celebra o dia mundial da criança, os 28 anos da inauguração do atual edifício da Biblioteca Municipal e a data da morte do seu patrono, o escritor Camilo Castelo Branco, a Biblioteca de Famalicão prevê abrir finalmente as suas portas para pesquisa e consulta presencial dos documentos nas diferentes salas. A entrada e circulação de leitores dentro das instalações das bibliotecas deverá acontecer no estrito cumprimento das Regras de Atividade Pós-Contenção (plano de mitigação de riscos) e será condicionada à lotação de cada biblioteca e de cada sala, respeitando as regras de distanciamento entre pessoas e com recurso ao uso obrigatório de máscaras pelos leitores. O acesso às salas será orientado pelos técnicos da biblioteca, assim como o acesso às estantes para retirar os livros ou documentos será feito em exclusivo pelo técnico da biblioteca ao serviço. Após a consulta, os livros ou documentos manuseados deverão ser entregues ao técnico para cumprimento dos cuidados posteriores. A permanência nos espaços das bibliotecas será por tempo determinado e para o estritamente necessário.

Apesar do encerramento dos serviços presenciais em todas as bibliotecas desde o dia 11 de março, durante este período, foram sempre mantidos e assegurados os serviços de atendimento telefónico e de atendimento eletrónico a todos os leitores. Para além disso, as bibliotecas disponibilizaram diversas atividades online, como os “Contos à Quarta”, com momentos de leitura para toda a família, visitas virtuais a exposições, entre muitas outras.