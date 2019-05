Bgreen da Oficina já chega ao Burundi e à Índia

A 7.ª edição do projeto Bgreen – festival de vídeo ecológico, promovido pela Oficina (INA), decorre na noite do dia 7 de junho, no Parque da Devesa.

Este ano, a Oficina recebeu 450 spots, de 16 países, incluindo, pela primeira vez, Índia e Burundi.

Esta é uma oportunidade de convívio e de conhecimento para os alunos, como reconheceu o diretor pedagógico da Oficina, Miguel Sá Carneiro.

Na verdade, tudo começa uma semana antes, com a receção aos alunos, alguns nacionais e outros estrangeiros. Participam em workshops e palestras, interagem e partilham experiências e conhecimentos.

O Roteiro pela Inovação da Câmara Municipal de Famalicão incluiu o projeto Bgreen na sua agenda e o presidente da Câmara passou pela Oficina esta quinta-feira, dia 30 de maio. Uma oportunidade para enaltecer o profissionalismo da escola e a dimensão de um projeto, como o Bgreen, que já chega a vários continentes.

Paulo Cunha vê uma mensagem positiva ao nível da preservação do ambiente, mas também reconhece importância à preparação que estes alunos do secundário conseguem ao envolverem-se neste projeto.

Recorde-se que o Bgreen é um festival dirigido a estudantes do ensino básico e secundário, de qualquer parte do mundo, com idades entre os 13 e os 21 anos.