Bernardo Vieira é 4º melhor do mundo

O atleta Bernardo Vieira, de 12 anos, da Jing-She Escola de Wushu de Famalicão, foi o atleta português que representou a Selecção Nacional de Wushu da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD, no 7º Campeonato do Mundo de Juniores de Wushu, que decorreu entre 9 e 16 de Julho, na cidade de Brasília, no Brasil.

Bernardo Vieira competiu no escalão sub 12, tendo realizado o máximo de provas individuais permitidas neste grupo etário (duas) – Qiangshu (Lança) e Changquan (Punhos Estilos Longos).

No primeiro dia de competição, e na sua primeira prova deste mundial, o atleta alcança um resultado histórico para Portugal: 4º lugar na prova Qiangshu com a nota de 8.55, obtendo Diploma Mundial só acessível aos 8 melhores do mundo. Bernardo Vieira foi o melhor europeu na prova de Qiangshusub 12 e o primeiro atleta português a alcançar tão elevado lugar em mundiais de Wushu Juniores ou Seniores. Nesta prova, nos 3 primeiros lugares ficaram Singapura com 8.67, os EUA com 8.70 e a Malásia com 8.92.

Bernardo Vieira competiu dois dias seguidos e ao segundo dia, na sua segunda prova volta a fazer história no Mundial. O atleta foi o único europeu nos 15 primeiros lugares de um total de 35 atletas da prova mais disputada de todo o campeonato do mundo de juniores. À frente de Portugal ficaram os EUA e países da Ásia. Bernardo Vieira classificou-se em 15º lugar em Changquansub 12 com 8.36.

O atleta teve um percurso ascendente deste o seu primeiro mundial, há dois anos na Bulgária. Bernardo Vieira cumpriu o objectivo de melhorar a prestação do mundial de 2016, onde obteve o 10º lugar em Qiangshu e o 35º lugar em Changquan. Já em Maio deste ano, o atleta foi Campeão Europeu na prova Duilian, em equipa com o atleta Tomás Marques.