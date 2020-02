Um incidente com um pesado de mercadorias obrigou ao corte da Avenida do Imigrante, na freguesia de Bente, ao início da tarde desta segunda feira.

Na origem do problema terão estado os cabos de telecomunicações que atravessam aquela via. Um dos cabos, que não estaria a uma altura indicada para aquele local, foi arrancado à passagem do pesado.

O camião acabou por não conseguir seguir viagem, ficando imobilizado.

A GNR foi chamada ao local.