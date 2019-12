Benfica x Famalicão – Venda de bilhetes para sócios a partir desta segunda

Teve início esta segunda-feira a venda de bilhetes para o encontro do Futebol Clube Famalicão diante do Sport Lisboa e Benfica, marcado para as 18 horas do próximo sábado, no Estádio do SL Benfica.

Os sócios terão exclusividade na compra de bilhete durante segunda e terça-feira, alargando a venda para público a partir de quarta-feira. Informa-se que a concentração dos autocarros para a partida para Lisboa terá lugar na Alameda dos Bargos.

O bilhete de jogo tem um custo de 25€, havendo também a opção da compra de pack (bilhete + viagem) por 30€ para sócios e 40 para o público em geral.