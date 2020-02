Benfica vence segunda edição do Carnaval Fama Cup

O SL Benfica venceu o Carnaval Fama Cup ao derrotar na final o Sporting CP, por 5-1. O torneio organizado pelo Futebol Clube de Famalicão decorreu esta terça-feira, com mais de duas centenas de jovens jogadores do escalão de infantis na Academia do clube.

«É uma enorme satisfação ver a alegria e o fair-play destas crianças que, ao longo de todo o dia, encheram a nossa Academia e, de forma aguerrida e competitiva, disputaram esta competição» disse o presidente do FC Famalicão, Jorge Silva elogia

Além do Futebol Clube de Famalicão participaram no Carnaval Fama Cup o SL Benfica, Sporting CP, FC Paços de Ferreira, Merelinense FC, Rio Ave FC, Gil Vicente FC, AD Esposende, AD Fafe, FC Vizela e Leixões SC.