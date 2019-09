Benfica no Torneio do Riba de Ave

O SL Benfica, Infante de Sagres e AD Os Limianos são as equipas convidadas para participarem, de 13 a 14 de setembro, no Torneio Riba de Ave em hóquei em patins.

No Pavilhão das Tílias, no primeiro dia, às 20 horas, defrontam-se o Benfica e Os Limianos, seguindo-se, às 22 horas, o jogo entre o Riba de Ave HC e o Infante de Sagres. O jogo de apuramento do terceiro e quarto lugares está marcado para as 15 horas de 14 de setembro, com a final a ser disputada a partir das 17 horas.