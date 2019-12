Benfica joga este sábado em Famalicão

Duas equipas do Benfica estão este sábado, em Vila Nova de Famalicão, para defrontarem o Riba de Ave Hóquei Clube (na foto) e o Famalicense Atlético Clube.

A contar para o campeonato nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins, às 18h30, no Parque das Tílias, na vila de Riba de Ave, a equipa treinada por Hugo Azevedo, recebe a formação lisboeta.

Já o FAC joga, no Pavilhão Municipal, às 16 horas, a contar para mais uma jornada do nacional de voleibol. A equipa treinada por Marco Novo mede forças com o campeão nacional em título.