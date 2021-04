Vinagre e Ugarte poderão ser as próximas estrelas do Benfica, avança a imprensa desportiva nacional.

Segundo o jornal A Bola, os dois jogadores interessam ao clube de Lisboa, tendo o SLB já avançado com as negociações para as respetivas contratações.

Vinagre tem contrato ainda com o Wolverhampton, já Ugarte está vinculado ao Famalicão.

Os dois atletas são representados pela Gestifute, empresa de Jorge Mendes que é, como Vieira já referiu várias vezes, “parceiro” do Benfica.