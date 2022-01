Benefícios fiscais e de financiamento para Áreas de Reabilitação Urbana do Coronado e da Trofa

A Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Coronado e a Área de Reabilitação Urbana da Trofa (recentemente ampliada em 102,8ha) dispõem de vários benefícios para recuperação de edifícios com idade igual ou superior a trinta anos, ou, no caso de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a dois anos.

As ARU destinam-se ainda a quem pretende implementar medidas de eficiência energética complementares às intervenções de reabilitação urbana ou quem pretende reabilitar espaços e unidades industriais abandonadas ou frações privadas inseridas em edifícios de habitação social que sejam alvo de reabilitação integral.

As Áreas de Reabilitação Urbana permitem ainda que se possa solicitar financiamento para a reabilitação de edifícios ao abrigo do IFRRU – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, que envolve várias entidades bancárias e reúne fundos europeus do Portugal 2020, do Banco Europeu de Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. As candidaturas necessitam de um parecer municipal prévio vinculativo sobre o enquadramento da intervenção nas exigências do IFFRU 2020.

Consulte mais informações no site oficial da autarquia, em https://mun-trofa.pt/menu/367/aru-do-nucleo-central-da-cidade-da-trofa e em https://mun-trofa.pt/menu/368/aru—sromao-do-coronado .