João Pedro Sousa acabou de fazer a antevisão do jogo deste sábado, ante o Belenenses SAD. O treinador do líder da Primeira Liga sabe que tem pela frente «um adversário difícil» que vai obrigar o FC Famalicão a encontrar «soluções para novos problemas».

Que Belenenses espera?

É um adversário complicado que nos vai colocar novos problemas, para os quais vamos ter que encontrar outras soluções para os ultrapassar. Temos que alterar comportamentos e dinâmicas, mas a nossa ideia de jogo vai manter-se. Esperamos um adversário competitivo, com um bom treinador e com ideias arrojadas. Portanto, o que nos resta é contrariar tudo isto, assumir o jogo que queremos vencer.

O Belenenses vai tentar neutralizar-nos, mas temos que encontrar soluções diferentes para contextos diferentes. Temos que estar preparados para resolver os problemas.

Contava, em 18 pontos possíveis ter 16?

Como tenho vindo a falar, o nosso dia a dia leva-nos sempre a pensar na vitória. Sabemos que temos adversários competentes, mas vamos sempre com a ideia de ganhar e é nosso objetivo manter esta dinâmica.

Algum cuidado especial para travar alguma euforia dos jogadores?

Tudo é importante. É um todo. Trabalhamos fisicamente, taticamente e animicamente. Mas os jogadores estão mentalizados para as suas tarefas; sabem que a época é longa e quais são os objetivos… Portanto, temos os pés bem assentes na terra.

E a euforia dos adeptos entra no balneário?

Os nossos adeptos são muito apaixonados pelo futebol e pelo clube, mas isso não mexe com as nossas ideias e forma de trabalhar. Mas, estamos muito contentes pelos nossos adeptos, pelo clube, pelo concelho e é bom saber que todos estão contentes com o nosso trabalho.

Em que é que este projeto do Famalicão é diferente de outros para que não chegue a meio da época e comece a ceder?

Este projeto tem bases muito sólidas. Desde o primeiro dia que percebi isso. O projeto está bem sustentado, com uma organização a caminhar a passos largos para a perfeição. Portanto, tudo isto ajuda a que o processo seja cada vez mais consolidado e dê os frutos que se pretende.

Pode haver um Leicester à portuguesa?

É muito difícil. São realidades totalmente distintas. Não podemos fazer cenários que são irrealistas.

Foi sondado para treinar o Sporting?

Não. Sou treinador do Famalicão.