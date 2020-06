Bela Eventos reabre com energia renovada para embelezar as suas festas

Torne os momentos especiais da sua família mais felizes. A Bela Eventos está de volta para o ajudar.

Esta empresa famalicense presta serviços de decoração em batizados, aniversários, babyshowers, festas e muitos outros eventos especiais. Tem soluções diversas para espaços interiores ou ao ar livre. A escolha é sua.

Os profissionais da Bela Eventos tratam de tudo, conforme o seu gosto. Festas temáticas, aniversários das crianças decorados de acordo com os ídolos, etc.

Pode, ainda, alugar os insufláveis da Bela Eventos e colocá-los no seu jardim. As crianças vão adorar as soluções apresentadas pela Bela Eventos.

Contactos: 912 022 989, [email protected], www.belaeventos.pt