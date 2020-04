“Beija Cruz” em Vermoim: Envolvidos no caso apresentaram-se na GNR

Os envolvidos na polémica da cruz beijada em Vermoim já se apresentaram às autoridades.

Alarmados com as proporções que o caso foi tomando, os elementos presentes no vídeo divulgado nas redes sociais apresentaram-se no posto da GNR de Joane.

Às autoridades lamentaram o sucedido e assumiram os erros que cometeram em pleno período de quarentena / isolamento social, ignorando todas as recomendações que foram dadas pelas entidades oficiais com o objetivo de travar o aumento de casos Covid-19 no país.

Ao posto da GNR da vila de Joane, que desde esta manhã fazia diligências em relação ao caso, também foi chamado o presidente da junta de freguesia onde ocorreu esta situação, um pedido de colaboração que acabou entretanto por não ter efeito dado que os visados se apresentaram.

O Ministro da Administração Interna já se pronunciou sobre os casos de desrespeito registados, essencialmente, no norte do país.