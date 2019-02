No passado sábado, Beatriz Pereira sagrou-se campeã nacional. Nas provas nacionais de pista, que decorreram no Velódromo de Sangalhos, a famalicense conquistou a medalha de prata na modalidade de Scratch, o bronze na prova de eliminação e fechou o dia com a vitória na corrida por pontos, conquistando a camisola de campeã nacional.

No próximo sábado termina a competição de pista, com a terceira etapa da Taça de Portugal.