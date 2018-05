Beatriz Costa de Famalicão venceu o Minho Young Chef Awards 2018

Beatriz Costa, de 17 anos, foi a vencedora do novo Minho Young Chef Awards 2018 (MYCA). A jovem apresentou um arroz de tacho cozido numa mistura de água, entrecosto estufado e vinho tinto e ganhou o primeiro lugar da competição.

A jovem estudante da Didáxis, inspirou-se na avó e nas noites de fado em sua casa para esta receita do famoso arroz de vinha d’alhos. «É uma homenagem à minha avó», explicou a jovem, tendo esta aposta em ingredientes da época e da região sido decisiva para eleição da jovem. «É um prato verdadeiramente minhoto, com feijões tarrestres produzidos em Arcos de Valdevez e um produto slow food foi fundamental para ganhar», explicou Renato Cunha, o embaixador do Minho Young Chef Awards (MYCA)

O conhecido cozinheiro foi um dos membros do júri que avaliou os seis pratos que os 11 participantes executaram. Beatriz Costa irá representar o Minho no European Young Awards, em Galway, na Irlanda, em novembro. «Quero mostrar como o Minho tem bons pratos. Representar Portugal lá fora é um sonho. Estou muito feliz», acrescenta a jovem chef. O MYCA aconteceu durante a organização do Congresso Internacional de Gastronomia do Minho (IGAT) que vai juntar em Braga, até este sábado cozinheiros de toda a parte da Europa com grandes nomes da gastronomia europeia.