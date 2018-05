BE questiona Governo sobre transferência da pedopsiquiatria do Magalhães Lemos

O Bloco de Esquerda (BE) questionou o Ministério da Saúde sobre o motivo da transferência do serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Magalhães Lemos para o Centro Materno Infantil, no Porto, divulgou esta segunda feira o partido.

Segundo o BE, “este serviço vai ser transferido do Magalhães Lemos para o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), onde ficará situado numa cave sem luz natural”.

Em pergunta dirigida ao ministério a 18 de maio, e hoje divulgada, o Bloco de Esquerda pretende saber se “o Governo considera adequado que um serviço de pedopsiquiatria seja colocado numa cave sem luz natural”.

O Hospital de Magalhães Lemos, no Porto, é o hospital de referência da região Norte do país em cuidados de psiquiatria e de saúde mental.

Este hospital disponibiliza serviço de internamento e ambulatório, com consulta externa especializada de psiquiatria, hospitalização parcial, reabilitação psicossocial e cuidados domiciliários.

Os serviços de internamento e ambulatório têm como destinatárias as pessoas residentes no Porto (exceto as freguesias de Bonfim, Campanhã e Paranhos), Matosinhos (novos casos de ambulatório são assumidos pela unidade local de saúde de Matosinhos), Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

O internamento é também disponibilizado às populações de Arouca, Gondomar, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra e Vila Nova de Famalicão.

A urgência psiquiátrica da área metropolitana do Porto funciona no Centro Hospitalar S. João, contribuindo o Hospital Magalhães Lemos com médicos psiquiatras para assegurar a constituição das equipas de urgência.

O Hospital Magalhães Lemos dispõe ainda, segundo o BE, de “um serviço de pedopsiquiatria reconhecido, altamente qualificado e diferenciado, que presta serviço a crianças em idade pediátrica (até aos dezoito anos de idade)”.