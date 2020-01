BE questiona Governo sobre falta de ortopedistas no Hospital de Famalicão

Os deputados do Bloco de Esquerda eleitos pelo círculo eleitoral de Braga, José Maria Cardoso e Alexandra Vieira, questionaram o Governo sobre a falta de ortopedistas no Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), em Famalicão.

No documento entregue na Assembleia da República, os deputados recordam que «a Unidade Hospitalar de Famalicão não teve atendimento de ortopedia na noite de natal de 2019, com os utentes a serem encaminhados para Braga ou para o Porto».

Assim, pretendem saber quais as medidas já implementadas pelo CHMA para fazer face às dificuldades com a escala de ortopedia e o que está a ser feito para que este serviço seja disponibilizado na sua plenitude.