BE pede à Comissão Europeia para pressionar governo português sobre poluição no Rio Ave

Os eurodeputados do Bloco de Esquerda, Marisa Matias e José Gusmão, questionaram a Comissão Europeia sobre as alegadas descargas poluentes efetuadas no Rio Ave. Os eleitos pelo BE lembram à União Europeia que está em causa a violação de legislação e perguntam que medidas vai esta tomar junto do Governo Português para que este obrigue ao cumprimento da lei. O BE fala da violação da Diretiva Quadro da Água.

Em comunicado, o BE sublinha que no Parque de Lazer Calça Ferros, na freguesia de Pedome, em Vila Nova de Famalicão, «os odores nas margens do rio Ave são tão nauseabundos quanto recorrentes, o que desvirtua completamente o propósito daquele parque». Acrescenta que também as populações locais são atingidas, por serem obrigadas a respirar os «odores fétidos» causados pelas «frequentes descargas feitas para o rio». Os eurodeputados recordam também que ativistas ambientais têm lançado apelos para fiscalização do Rio e para a sua despoluição.

(Foto Arquivo)