BATALHA CRIATIVA NA CASA DAS ARTES

A Câmara Municipal e o Famalicão Made IN promovem, no dia 23 de novembro, entre as 15 e as 18 horas, no pequeno auditório da Casa das Artes, mais uma edição da “Batalha Criativa”. Na sequência da edição do ano passado, que decorreu na Continental Mabor, em torno da Internacionalização, este será o segundo ato do evento que pretende tornar o concelho no centro nevrálgico do pensamento empresarial estruturado, da capacidade produtiva e da discussão inovadora e criativa. Para tal, estarão presentes pensadores, empreendedores, representantes de diferentes gerações e setores que, de forma informal, vão apresentar pontos de vista e experiências relacionadas com as mais diversas matérias em torno da gestão, do marketing, da comunicação, da imagem, da inovação, com especial foco nas questões ligadas ao Branding.