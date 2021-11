A equipa sénior de basquetebol do FAC prossegue, invicta, no nacional da 2.ª divisão. Na jornada quatro, recebeu a UAA Aroso e venceu, por 69-40.

Os dois quartos foram ganhos por 24-10 e 17-5, com a equipa forasteira a reagir no terceiro, vencendo-o por 9-14, mas o FAC voltou a reagir no último, vencendo por 19-11.

No próximo sábado, o Famalicense joga em casa do vice-líder, o CD Póvoa “Sub23”, num jogo marcado para as 21h15 no Pavilhão do CDP.