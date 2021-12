A equipa sénior do FAC joga, este sábado, às 21 horas, no pavilhão municipal, a primeira jornada da segunda volta do campeonato nacional da 2.ª divisão, com o Salesianos, equipa que venceu na primeira volta, por 50-61.

Recorde-se que o Famalicense fechou a primeira volta apenas com uma derrota, somando 13 pontos e, por isso, está no topo da classificação da série Norte B, a par com o CD Póvoa B.

Na última jornada, a sétima, o FAC esmagou a jovem equipa do Juvemaia Sub23, por expressivos 29-108…