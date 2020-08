Base de Apoio Logístico dos Bombeiros Voluntários Famalicenses visitada pelo Pres. da Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão visitou, na manha desta sexta-feira, a Base de Apoio Logístico dos Bombeiros Voluntários Famalicenses (B.A.L.).

Esta base está situada nas instalações da antiga Escola Didaxis em Vale São Cosme, Vila Nova de Famalicão.

O objetivo desta B.A.L. é dar apoio aos operacionais que estejam a combater incêndios no distrito.

Para o edil famalicense, Paulo Cunha, está é uma boa forma de aproveitar as instalações que estavam livres, servindo para que os soldados da paz possam restabelecer forças durante o combate às chamas na região.

No distrito esta é a única B.A.L. Na opinião do Comandante Operacional Distrital da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Hermegildo Abreu, a infraestrutura tem todas as condições para o apoio aos bombeiros, que apesar dos muitos incêndios, têm dado “conta do recado” com o ataque musculado e rápido.

O comandante dos B.V. Famalicenses e anfitrião desta visita, Bruno Alves, considera a B.A.L. um motivo de orgulho para a região, uma vez que tem todas as condições de conforto e logística para apoiar todos os soldados da paz, sejam eles da região ou não.

A Base de Apoio Logístico dos Bombeiros Voluntários Famalicenses tem capacidade para albergar até 70 voluntários. Tem condições para dormidas e refeições, respeitando todas as normas das autoridades de saúde face à pandemia de Covid-19.