Uma pessoa ficou com ferimentos graves, na sequência da colisão entre um autocarro e um carro, na N14, em Arnoso Santa Maria, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h20 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Segundo avança O Minho, para além do ferido grave, que seguia no veículo ligeiro, há um outro ferido leve, que será o condutor do autocarro.

A vítima em estado grave foi levada para o Hospital de Braga enquanto que a ligeira foi para o Hospital de Famalicão.

A VMER também esteve no socorro às vítimas.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Imagem: O Minho