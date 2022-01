Um homem de 40 anos, detido no início desta semana no decurso de uma investigação do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Guimarães da GNR, por furto e tráfico de droga nos concelhos de Famalicão, Guimarães e Vizela, fica em prisão preventiva. Foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, aguardando condições no domicílio para passar a prisão domiciliária sob vigilância eletrónica.

Recorde-se que a investigação da GNR permitiu deter dois homens, de 30 e 40 anos, e identificou ainda outros dois suspeitos, de 38 e 46 anos, nos concelhos atrás referidos. No âmbito desta investigação de furtos, que decorria há cerca de seis meses, os militares encetaram diligências que culminaram com o cumprimento de cinco mandados de busca, quatro domiciliárias e uma em veículo, e com a apreensão de diverso material.