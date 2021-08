Uma mulher com cerca de 40 anos foi, cerca das 21h00, colhida por um veículo que se terá destravado, em Pousa, Barcelos, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com a mesma publicação, a vítima ficou com ferimentos graves mas acabou por não resisitr, tendo o óbito sido declarado no local.

Uma criança também ficou com ferimentos (leves) e foi hospitalizada.