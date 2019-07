Barcelos: Mulher com telemóvel na mão e auriculares nos ouvidos morre colhida por comboio

Imagem: Nuno Cerqueira (via Diário do Minho)

Uma mulher com cerca de 40 anos perdeu a vida, depois de ter sido colhida por um comboio, enquanto atravessava a linha.

A situação aconteceu em Arcozelo, Barcelos, por volta das 21h00 deste sábado.

Segundo o Diário do Minho, e de acordo com informações recolhidas junto do maquinista do comboio, a vítima terá atravessado a linha de comboio distraída com o telemóvel na mão e os auriculares nos ouvidos.

O maquinista terá tentado alertar a mulher, buzinando por diversas vezes, mas tal atitude revelou-se infrutífera uma vez que esta não reagiu e acabou por ser colhida mortalmente.