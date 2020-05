Um homem, com cerca de 55 anos, morreu este sábado na sequência de um acidente com um trator.

O acidente aconteceu ao início da noite, na freguesia de Galegos de São Martinho, nas proximidades da igreja paroquial, em Barcelos.

De acordo com o jornal Diário do Minho, o capotamento do trator terá acontecido numa zona fora de estrada.

Apesar dos esforços das equipas de socorro, o óbito do homem acabou por ser declarado no local.